Rehrls Steigerung in Ruka: Vierter zum Abschluss

Der Ramsauer Rehrl war zuvor Achter und Siebenter gewesen, in der dritten Konkurrenz profitierte er von einer starken Sprungleistung am Donnerstag. Weil sich der Wind am Sonntag als Spielverderber erwies, wurde der provisorische Wettkampfdurchgang auf der Schanze herangezogen und da war Rehrl Dritter. Diese gute Position hielt der dreifache WM-Dritte von Seefeld bis ins Finish, ehe Graabak aufschloss und es wie schon am Freitag einen Mehrfachsieg der Norsker gab.