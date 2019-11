Juwelenraub in Dresden: Security sah bewusst zu

Im Metropolitan Museum eröffnete unterdessen am Montag die Ausstellung „Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe“, die auch zahlreiche Leihgaben aus dem Grünen Gewölbe zeigt. Spektakulärstes Stück ist der „Grüne Diamant“, ein Hut-Schmuckstück mit einem einzigartigen Stein von 41 Karat und natürlicher Färbung. Die Schau soll bis zum 1. März 2020 in dem Museum am Central Park in Manhattan zu sehen sein.