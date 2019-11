„Ich mag es, wenn Studenten viele Fragen stellen“

Marlene Heimberger, Hausärztin (37) mit einer Praxis in Steyr drückte vor kurzem wieder die Schulbank. Sie besuchte „Didaktikvorlesungen“, lernte darin, wie sie Studenten unterrichtet, prüft oder Bachelor-Arbeiten betreut. Nun unterrichtet sie neben ihrer Ordinationszeit einige Wochenstunden an der Medizinischen Fakultät der JKU: „Bisher habe ich Lehrveranstaltungen betreffend Notfallmedizin, ärztlicher Gesprächsführung, Diabetesdiagnostik, Infusionstherapie abgehalten“, sagt sie - siehe Interview. Nicht nur sie, sondern 58 Allgemeinmediziner unterstützen die Lehre an der Fakultät.