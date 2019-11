Ringen um Schickhofer-Nachfolge hat begonnen

Nach dem am Montagvormittag erfolgten Rücktritt des steirischen SPÖ-Chefs und Landeshauptmann-Stellvertreters Michael Schickhofer sind nun die SPÖ-Parteigremien am Zug. Am Nachmittag um 15 Uhr kommt der Landesparteivorstand zusammen. Der stellvertretende steirische Parteichef, Nationalratsabgeordneter Jörg Leichtfried, soll interimistisch die Steirer-SPÖ führen, Finanzlandesrat Anton Lang die Regierungsverhandlungen mit der ÖVP führen.