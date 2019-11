Rapid: Großer Showdown nach der Schlammschlacht

Egal ob Anton Benya, Günter Kaltenbrunner oder Rudi Edlinger - sie alle erlebten in ihren Ären bei Rapid auch schwierige Zeiten. Aber kein Präsident musste schon vorab durch die grüne Hölle. Der Nachfolger von Michael Krammer, also Martin Bruckner oder Roland Schmid, schon. Weil der ausgerufene „Wettstreit der Ideen“ in den letzten Wochen zu einer Schlammschlacht verkam. Mit Unterstellungen, Verschwörungstheorien etc. Was weniger an Spitzenkandidaten, sondern an den Wortspenden der „Unterstützer“ aus der zweiten Reihe (Edlinger, Ex-Spieler und Ex-Trainer etc.) lag.