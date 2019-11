In Kalifornien entsteht erstes „Hotel Nutella“

Fans der Haselnusscreme können sich bis 8. Dezember um einen der begehrten Übernachtungsplätze bewerben, die nur per Los gewonnen werden können. Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen Interessierte ein glaubhaftes Video einreichen, in welchem sie ihre (Vor-)Liebe für den Brotaufstrich begründen. Zugelassen sind jedoch nur US-Bürger mit festem Wohnsitz im Golden-State-Bundesstaat Kalifornien.