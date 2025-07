Dosenpfand wirbelt österreichischen Biermarkt auf

Einbruch beim Absatz in Grenzregionen

Der Rückgang liege mitunter an einem Einbruch beim Absatz in Grenzregionen, sagte der Insider: Zwar sei der Angebotspreis von Bier in Dosen an und für sich auch für Pendler oder Gäste aus dem Ausland in Österreich sehr verlockend, doch zahle sich der kleine Export nun wegen des relativ hohen Pfandes nicht mehr aus.