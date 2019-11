Hotel nur für Frauen auf Mallorca eröffnet

Von den Hotelangestellten bis zur Dekoration gibt man sich in dem 4-Sterne-Hotel voll und ganz weiblich: In den Zimmern und Fluren hängen Frauenporträt; der Alltag wird vom Kochen bis zur Organisation von weiblichem Hotelpersonal gemeistert. Ohne Männer sei es „sehr viel ruhiger“, meint etwa die Chefköchin, die sich in der „entspannten Atmosphäre unter Frauen“ ebenso wohl zu fühlen scheint.