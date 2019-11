ABT baut wahnsinnigen Audi A1: 400 PS im „1of1“

Besonders auffällig ist der „freistehende“ Breitbaubody-Kit mit seiner spektakulären Racing-Optik im „Polygon-Split-Design“. Dieses besteht aus polygonalen Fragmenten, welche die Konturen des Fahrzeugs regelrecht aufbrechen. Die freistehenden Breitbauelemente wiederum sind mit streng in Formation angeordneten Polygonen versehen, was für einen besonders dynamischen Look sorgt. Das gilt insbesondere für die mehrheitlich in Rot gehaltene rechte Seite des Autos. Der Clou des „Split Designs“ ist dabei der Farbübergang in Richtung Fahrerseite. Dort herrscht ein mattes Schwarz vor, auf dem sich das Polygon-Muster nur schemenhaft abzeichnet. Die aggressive Racing-Optik komplettieren der Carbon-Heckflügel, die stark fragmentierte Carbon-Motorhaube mit mehreren Lufteinlässen. Ja, Lufteinlässe sind hier (anders als beim Serienmodell) wirklich Lufteinlässe.