Tests verringern Neuinfektionen mit HIV

Was immer noch viele nicht wissen: Wenn das Virus durch geeignete Behandlung unter die Nachweisgrenze im Blut gebracht wird, kann auch keine Weitergabe mehr erfolgen. Dafür muss aber ein HIV-Test vorliegen, also der individuelle Status bekannt sein, plädiert die Österreichische AIDS Gesellschaft ÖAG bei einer Pressekonferenz in Wien für mehr Eigenverantwortung.