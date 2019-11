ÖAMTC warnt vor dubiosem Inkasso aus Italien

Am Beginn steht für die meisten Betroffenen ein Urlaub in Italien, beschreibt der Autofahrerklub die Lage. Durch eine Unachtsamkeit sind sie eventuell etwas zu schnell oder in eine verkehrsberuhigte Zone, eine sogenannte ZTL, gefahren. Hätten die Urlauber sofort von dem Verkehrsdelikt erfahren und die Strafe von etwa 70 Euro gleich bezahlen können, wäre der Urlaub zwar etwas teurer geworden - aber die Geschichte hätte hier mit wenig Ärger geendet. „Tatsächlich erfahren unsere Mitglieder jedoch erstmals vom Inkassounternehmen eCollect, dass sie ein Verkehrsdelikt begangen haben. In einem unfreundlich bis drohend formulierten Schreiben fordert eCollect Jahre später den fünffachen Betrag der Strafe, zuzüglich Mahn- und Inkassogebühren sowie Verzugszinsen“, kritisiert ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner.