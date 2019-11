5400 Osttiroler Haushalte weiterhin ohne Strom

Am Sonntag soll es nach Verschnaufpause wieder schneien

Auch ergingen Warnung an Skifahrer: So wurde vom Aufenthalt abseits der gesicherten Pisten dringend abgeraten. Auch beim Aufenthalt im Wald bzw. im Freien sei Vorsicht geboten, denn aufgrund des schweren Nassschnees herrsche Baumbruchgefahr. Am Samstag rechneten die Experten mit einer kurzen Verschnaufpause, bevor laut den derzeitigen Modellen am Sonntag die Schneefälle erneut einsetzen.