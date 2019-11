Google verknüpft Kartendienst Maps mit Übersetzer

Nutzer müssen dabei nicht zwischen den einzelnen Apps wechseln: Erkennt Google, dass ein gesuchter Ort nicht in der im Smartphone eingestellten Sprache angezeigt wird, öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Per Klick auf das Lautsprecher-Symbol wird anschließend der Name des gesuchten Ortes in der jeweiligen Landessprache vorgelesen.