Pentagon-Deal an Microsoft: Amazon fordert Prüfung

Wegen seiner Meinung nach „klarer Mängel, Fehler und unverkennbarer Voreingenommenheit“ bei der Vergabe eines milliardenschweren Cloud-Computing-Auftrags des US-Verteidigungsministeriums an den Konkurrenten Microsoft fordert Amazon jetzt eine Überprüfung des Deals. „Es ist wichtig, dass diese Angelegenheiten untersucht und korrigiert werden“, so der Internetgigant am Donnerstag. Die Vergabe von Aufträgen durch die Regierung müsse „frei von politischem Einfluss“ geschehen.