Langjähriger Komplize von Doping-Arzt angeklagt

In einer Aussendung der Staatsanwaltschaft Innsbruck heißt es: „Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat nunmehr auch gegen Johannes Dürr Anklage eingebracht. Ihm wird in der Anklage zur Last gelegt, dass er zum Doping anderer Sportler beigetragen hat, indem er Wachstumshormone vom deutschen Sportmediziner an andere Sportler weitergegeben hat und andere Sportler zum Zwecke des Eigenblutdopings an den deutschen Mediziner vermittelt hat. Damit hat er nicht nur mehrere Vergehen nach dem Antidopingbundesgesetz zu verantworten, sondern auch zum Sportbetrug durch die gedopten Sportler beigetragen.“