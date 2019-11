17-Jähriger wurde wegen verlorener Jacke erpresst

25 Euro mehr pro Tag

Für jeden verstrichenen Tag ohne Bezahlung erhöhte sich der Betrag um 25 Euro. Der 17-jährige Linzer forderte zuletzt am 8. November telefonisch die Summe von 1.200 Euro. Für den Fall der Nichtbezahlung drohte er dem 17-Jährigen die Beine zu brechen, sodass er nicht mehr gehen könne. Die Staatsanwaltschaft Linz erließ gegen den 17-jährigen Linzer eine Festnahmeanordnung, die am 11. November vollzogen wurde. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der 15-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.