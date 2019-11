Neue Klimadebatte und einige Rätsel im Nationalrat

Anträge in der Warteschleife

Andere Anträge sind zunächst einmal nur für eine erste Lesung, also für eine erste Aussprache vorgesehen, ehe sie in den zuständigen Ausschuss wandern. Dazu zählt etwa das FPÖ-Anliegen, Österreichern, die an Kampfhandlungen im Ausland teilnehmen, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Auch das Recht auf Barzahlung und eine Aufwertung von Volksbegehren werden von den Freiheitlichen wieder aufs Tapet gebracht. Die NEOS versuchen es unter anderem mit einem neuen Anlauf für ein Informationsfreiheitsgesetz sowie für eine erweiterte Einsichtmöglichkeit für den Rechnungshof in die Parteifinanzen.