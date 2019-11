Der Zauber vom Christkindlmarkt Klagenfurt

Die Christkindlwerkstatt wurde in ein leer stehendes Geschäft neben dem Hotel Porcia umgesiedelt und vergrößert. Bei Schlechtwetter kann so im Warmen und Trockenen gebastelt, gespielt und gewerkelt werden. Bei den 60 Ausstellern aus Italien, Slowenien, Cina, Peru und natürlich Kärnten findet man alles, was man für Weihnachten braucht.