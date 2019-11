Endlich Auftakt im Kampf gegen den Pflegenotstand

Was LH Stelzer dazu sagt

LH Thomas Stelzer, ÖVP, dazu: „Es gibt ein Versprechen, dass in Oberösterreich das Altern in Würde und ein selbstbestimmter Lebensabend gesichert sein muss. Jeder und jedesoll sich darauf verlassen können, dass man die beste Pflege bekommt.“ Die Gespräche hätten in guter Atmosphäre begonnen, auch Gemeinde- und Städtebund sind dabei. LH-Vize Christine Haberlander wird die Verhandlungen in Stelzers Auftrag koordinieren.