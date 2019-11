Handgranate in Wiener Kindergarten entdeckt

Nicht schlecht gestaunt haben dürften Einsatzkräfte der Polizei und des Bundesheeres am Montagnachmittag in einem Wiener Kindergarten. In einem der Bäume wurde - bereits tief im Stamm eingewachsen - eine Handgranate entdeckt. Das gesamte Gelände sowie das Nachbarhaus mussten daraufhin geräumt werden.