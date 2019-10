Reporter filmten Epsteins „Pädophilen-Insel“

Nach dem mutmaßlichen Selbstmord Epsteins, der sich in seiner Gefängniszelle erhängt haben soll, wurde seine Insel in der Karibik von der US-Polizei durchsucht. Es ist das erste Mal, dass die Öffentlichkeit Einblicke in das Luxus-Anwesen erhält, das sich seit 1998 in Besitz des Milliardärs befand. Dort sollen Dutzende Mädchen per Hubschrauber hingeschafft worden sein. „Ein besonderer Vorfall fällt mir dazu ein, denn die Mädchen waren noch so jung. Sie können nicht über 16 Jahre alt gewesen sein. Epstein sah sehr wütend aus und schleuderte seine Jacke auf eine von ihnen“, erzählte ein ehemaliger Fluglotse gegenüber dem Magazin „Vanity Fair“.