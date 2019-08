Milliardär Epstein tot in Gefängniszelle gefunden

Keine Kaution wegen hoher Fluchtgefahr

Nach Ansicht des Richters war Epstein eine „Gefahr für andere und die Gemeinschaft“ und kam deswegen nicht auf Kaution frei. Damit war er der Argumentation der Staatsanwaltschaft gefolgt, die für den reichen Unternehmer, der zahlreiche Anwesen weltweit und ein eigenes Flugzeug hat, ein hohes Fluchtrisiko sah. Epsteins Verteidigung hatte dagegen gefordert, den Unternehmer in seinem Anwesen in Manhattan unter Hausarrest zu stellen und Medienberichten zufolge eine Kaution in hoher zweistelliger Millionenhöhe angeboten.