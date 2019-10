Salzburger (60) in die „Geschlossene“ eingewiesen

Ein an einer schizoaffektiven Störung leidender Mann, der im Mai 2019 seine 86-jährige Mutter durch Messerstiche in den Oberkörper verletzt hatte, ist am Mittwoch vor einem Geschworenengericht in Salzburg gestanden. Die Staatsanwaltschaft beantragte wegen der psychischen Erkrankung des 60-Jährigen eine Einweisung des Mannes in eine Anstalt für geistig abnorme, zurechnungsunfähige Rechtsbrecher (die „Krone“ berichtete). Dem folgten auch die Geschworenen: Die unbedingte Einweisung ist noch nicht rechtskräftig.