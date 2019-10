12.12.: Briten müssen vorzeitig zur Urne schreiten

Während in Großbritannien der Weg für Neuwahlen am 12. Dezember frei ist, haben die EU-Staats- und -Regierungschefs am Dienstag den Brexit-Aufschub bis Ende Jänner 2020 offiziell abgesegnet. Die EU-Staaten hatten sich bereits am Montag auf den Brexit-Aufschub geeinigt.