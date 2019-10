Familienbeihilfe: Übergangsregierung bleibt hart

Der Kampf zwischen Österreich und der EU-Kommission um die Indexierung der Familienbeihilfe, die ins Ausland fließt, geht weiter: Im Streit um die von Österreich beschlossene Anpassung an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten bleibt auch die derzeitige Bundesregierung hart. Brüssel hat in der Angelegenheit bereits zwei Mahnschreiben an Österreich geschickt - und muss nun darüber entscheiden, ob es den Europäischen Gerichtshof anruft. Danach müssten die Richter in Luxemburg entscheiden, ob die österreichische Regelung zulässig ist oder nicht. Kritik am Festhalten der Regierung an der Indexierung kam am Dienstag von den Grünen.