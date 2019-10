CDU-Politiker Merz fordert offen Merkels Rücktritt

„Das geht einfach nicht“

Merz plädierte für das vorzeitige Ende der Amtszeit Merkels. „Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch zwei Jahre dauert bis zum Ende dieser Wahlperiode“, sagte er. „Das geht einfach nicht.“ Dafür seien die Probleme in Deutschland, aber auch die internationalen Herausforderungen viel zu groß. Angesichts der Wahlschlappen im heurigen Jahr zeichnet sich vor dem anstehenden CDU-Parteitag am 22. und 23. November in Leipzig auch ein neuer Konflikt um die nächste Kanzlerkandidatur der Union ab. Offene Kritik an CDU-Parteichefin Kramp-Karrenbauer äußerte Merz dagegen nicht, da sie nach seinen Worten keine so negative Rolle gespielt habe. An der Basis stehe „ganz überwiegend die Bundeskanzlerin im Mittelpunkt der Kritik“.