100-Meter-Absturz nahezu unverletzt überlebt

„Keine offensichtlichen Verletzungen“

Der Wagen kam schließlich bei einem Baum zum Stillstand. Die Frau erlitt keine offensichtlichen Verletzungen, so die Polizei weiter. Trotzdem wurde sie mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen und zur weiteren Beobachtung stationär aufgenommen. Am Audi entstand Totalschaden.