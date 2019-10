Ölpest: Nach Foto in Zeitungen hilft das Militär

Ein freier Fotograf der Nachrichtenagentur AFP hatte das Bild am 21. Oktober am Strand von Itapuama in der Stadt Cabo de Santo Agostinho im Nordosten Brasiliens aufgenommen. An diesem Tag hatte der 13-jährige Everton Miguel dos Anjos gemeinsam mit seinen Brüdern und Cousins sowie 500 weiteren Freiwilligen beschlossen, den Strand selbst von Ölklumpen und -schlick zu befreien.