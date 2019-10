Brandalarm auf dem Kreuzbergl in Klagenfurt

Brandalarm gab es Donnerstagabend auf dem Kreuzbergl in Klagenfurt. Aus bislang unbekannter Ursache wurden fünf Mülltonnen in einem Innenhof einer Wohnhausanlage in der Kohlagasse auf dem Kreuzbergl in Klagenfurt vollständig vernichtet. Die alarmierte Berufsfeuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Zum Glück wurde niemand verletzt.