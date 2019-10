Start-up profitiert: Bäume aus Karton als Deko

So entstanden in der Kreativschmiede nun auch die ersten Karton-Bäume. Mann: „Seit es im Wörthersee-Stadion die Kunstinstallation ,For Forest’ gibt, haben Kunden auch begonnen, Bäume zu bestellen. Das gab es in drei Jahren noch nie.“ Die recycelbaren Karton-Bäume gibt es übrigens in allen Farben und Formen. Sie werden sowohl als Dekoration in Büros als auch in den eigenen vier Wänden verwendet.