eGovernment: Österreich in EU unter den Top 3

Österreichs Verwaltung zähle also zu den innovativsten in Europa, lobte Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl Freitag in einer Aussendung. Sie verwies auf die App „Digitales Amt“, die bereits zwei von zehn Smartphone-Nutzern installiert hätten. Mit dem Wandel vom „electronic zum mobile government“ setze Österreich neue Maßstäbe für andere Länder.