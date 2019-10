Krebspatientin: Stornogebühr sorgt für Emotionen

Für Aufregung hat jener „Krone“-Bericht gesorgt, wonach eine 34-jährige Niederösterreicherin im Internet ein Chalet in Salzburg gebucht hatte und aufgrund einer überraschenden Krebsdiagnose stornieren musste. Denn der Hotelbetreiber pochte auf die Hälfte der Kosten, die in diesem Fall 2500 Euro betrugen. Nach Intervention von Konsumentenschützern waren noch immer 1800 Euro fällig, obwohl die Unterkunft für diesen Zeitraum sofort wieder vermietet worden sei. Schließlich hat Frau K. das Geld überwiesen. Das Echo auf diesen Bericht war auch im Internet gewaltig, und so ist eine heiße Diskussion in Österreich über Stornobedingungen entbrannt.