Prügelattacke auf Familienvater an Jom Kippur

Bestürzt über einen „antisemitischen Vorfall“ in Wien hat sich Oskar Deutsch, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), gezeigt. Demnach sei am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur ein Mitglied des IKG-Kultusvorstands „beleidigt sowie tätlich angegriffen“ worden. Das Opfer, ein Mann, erlitt dabei eine Nasenprellung, wie die Polizei berichtete. „So etwas darf in Österreich nicht passieren“, zeigte sich Deutsch, der am Freitag auch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen im jüdischen Stadttempel zusammentraf (siehe Video oben), schockiert. Die Ermittlungen laufen.