Terror schockt jüdische Gemeinde in Österreich

Die Weltreligion in Österreich

In Österreich leben derzeit laut Schätzung bis zu 15.000 Menschen jüdischen Glaubens, 8000 sind Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde. Die IKG in Wien repräsentiert das gesamte Judentum in Österreich, ihr Präsident ist Oskar Deutsch. Es gibt aber auch kleinere, offizielle Gemeinschaften in den Landeshauptstädten, die größte davon in Graz mit rund 200 Mitgliedern. Die IKG unterstützt ihre Mitglieder in verschiedenen Dienstleistungen in sozialen, religiösen und Bildungsangelegenheiten. Seit dem Anschlag 1981 fließen 20 Prozent des Gemeindebudgets in die Sicherheit.