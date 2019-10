WEGA jetzt bei Synagogen in Wien im Einsatz

Nach den tödlichen Schüssen vor einer Synagoge in Halle in Deutschland herrscht Ausnahmezustand: Die deutsche Polizei verstärkte die Kontrollen an Bahnhöfen und Flughäfen in Mitteldeutschland. In mehreren Bundesländern wurden die Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Gotteshäusern verstärkt. Aber auch in Wien hat man bereits Maßnahmen getroffen - die WEGA ist bereits im Einsatz.