Killer von Halle streamte Wahnsinnstat live im Web

Zu Beginn des Streams erklärt B., in Kampfmontur im Auto sitzend, seinen Zusehern im Internet in schlechtem Englisch: „Hi, mein Name ist Anon und ich denke, der Holocaust ist nie passiert.“ Die Wurzel aller Probleme sei der Jude, so der 27-jährige Deutsche. Das 35-minütige Video, das auf der Streaming-Plattform Twitch zu sehen war, dort allerdings gleich wieder gelöscht wurde, dokumentiert Berichten zufolge den Ablauf der Angriffe in Halle aus der Sicht des Attentäters.