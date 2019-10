Suljovic-Out: Schwache Vorstellung in Dublin

Für Mensur Suljovic ist beim Darts-World-Grand-Prix in Dublin bereits in der ersten Runde Endstation gewesen. Der 47-jährige Weltranglistenneunte unterlag Rob Cross am Montagabend mit 1:2 (1:3,3:0,1:3). Das Turnier in Irland ist einzigartig, da die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden müssen.