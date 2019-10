Polizist in Zivil stoppt Randalierer per Kopfstoß

Augenzeugin: „Kann bestätigten, dass er es verdient hat“

Nach dem Kopfstoß wurde er schließlich am Boden fixiert und bei der nächsten Station klickten für ihn die Handschellen. „Ich kann Gewalt in keiner Weise dulden. Nachdem ich jedoch die 15 Minuten vor diesem Kopfstoß miterlebt habe, kann ich bestätigen, dass er es verdient hat. Was Sie sehen, ist der Kopfstoß ohne Kontext dahinter“, so eine Augenzeugin.