Salazar-Urteil fegt wie Wüstensturm über die LA-WM

Warnende Worte an die Athleten kamen indes von Weltverbands-Präsident Sebastian Coe, der sich Nachrichtenagenturen zum Interview stellte. „Wenn sie von jemandem trainiert werden, sollten sie sich absolut sicher fühlen, dass sie in einem Umfeld arbeiten, in dem sie sicher sind, ihrem Ruf keinen Schaden zuzufügen“, rät Coe den Sportlern, bei ihrer Trainer-Auswahl sorgfältig vorzugehen. Dass das Salazar-Urteil NOP-Athleten in Mitleidenschaft zieht, sieht er nicht: „Ich lebe nicht in einer Welt, in der man automatisch das Schlimmste annehmen muss.“ Einblick in die Ergebnisse nach jahrelangen Ermittlungen gab der USADA-Vorsitzende Travis Tygart in einem Interview mit ZDF Sport Extra: „Die Athleten waren Versuchstiere, so muss man es sagen.“ Mit medizinischen Experimenten und hochgradig gefährlichen Medikamenten seien Versuche an ihnen vorgenommen worden. Sie hätten keine Chance gehabt, die Medikamente oder verbotene Methoden von Salazar oder dem Arzt Jeffrey Brown abzulehnen. Auch Brown wurde für vier Jahre aus dem Verkehr gezogen.