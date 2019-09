Mit Strukturreform gegen Priestermangel in Diözese

Entscheidung Ende Februar

Die weiteren Schritte sind Diskussionen des Handbuches in fünf Regionaltreffen mit Interessierten sowie Beratungen in diversen diözesanen Gremien. Ende Februar will der Bischof eine Entscheidung treffen. Die Umsetzung sollte in mehreren Teilen und Regionen bis spätestens 2026 erfolgen.