Was tun, wenn man ein falsches Packerl bekommt?

Der Linzer (58) brachte die Irrsendung sofort zur Post – laut Experten sollte so jeder handeln, egal ob es sich um Drogen oder weniger kriminelle und wertvolle Gegenstände handelt. „Eine Ausnahme sind unaufgeforderte Sendungen von Firmen, die kann man behalten. Ansonsten gilt der Grundsatz: Was mir nicht gehört, behalte ich nicht“, so AK-Konsumentenschützerin Ulrike Weiß.