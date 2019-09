Einbrecher zerstörten Türen in Klagenfurter Kirche

Die bis dato unbekannten Einbrecher dürften sich in der Zeit zwischen Sonntag- und Montagabend über die unverschlossene Außentüre der Pfingstkirche in der Pulverturmstraße Zugang verschafft haben. Dann brachen sie eine weitere Türe auf und gelangten so in den Innenbereich. Dort wurden insgesamt fünf Holztüren aufgebrochen und stark beschädigt.