FPÖ: „Vorschlag geht in die richtige Richtung“

Die Parteien haben am Sonntag, ausgelöst durch den von der ÖVP vorgeschlagenen „Pflege-daheim-Bonus“ ihre Ideen zum Thema präsentiert bzw. an bestehende Konzepte erinnert. Für die FPÖ geht der Vorschlag der ÖVP „grundsätzlich in die richtige Richtung“, ihr schwebt aber eine Erhöhung des Pflegegelds um 50 Prozent vor. SPÖ und NEOS können dem Bonus wenig abgewinnen.