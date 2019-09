Sturm-Pech: Schlaue Kopfnuss als großer Aufreger

„LASK schon weiter“

Sturm dagegen kiefelte am Blitz-K. o. „Nach dem Doppelschlag war’s schwer zurückzukommen. Aber die Entscheidungen sind heute auch nicht auf unsere Seite gefallen. Das Spiel hätte auch in eine andere Richtung gehen können“, kam’s von Kapitän Stefan Hierländer. Und Sportchef Günter Kreissl meinte: „Der LASK war überall einen Tick besser. Der Sieg geht daher auch in Ordnung. Man hat gesehen, dass er in der Entwicklung schon weiter ist, in allen Aktionen mehr Überzeugung dahinter war.“