„Kuhflüsterer“ gibt Tipps für mehr Sicherheit

Christoph Mairinger ist Sicherheitsberater der SVB. Sein Wissen frischt er bei Rinderausbildungen in Frankreich auf und gibt es in Seminaren österreichweit an Bauern und auch Schüler in Landwirtschaftsschulen weiter. „Es geht darum, wie man das Leben im Stall leichter und sicherer macht.“ Das Um und Auf im Stall ist Respekt, da unterscheidet sich die Arbeit mit Rindern nicht von der der Pferdeflüsterer. „Der Mensch muss im Stall die Nummer eins sein“, betont der SVB-Kuhflüsterer.