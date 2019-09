NEOS fordern Aus für nicht amtsführende Stadträte

Forderung nach Rücktritt für Stenzel „lächerlich“

Die Forderung nach ihrem Rücktritt wegen ihres Auftritts am Samstagabend hatte Stenzel am Sonntag als „lächerlich“ bezeichnet, immerhin bat sie aber um Entschuldigung für ihre Teilnahme inklusive provokanter Rede: „Dass auch Vertreter der Identitären Bewegung anwesend gewesen sein sollen, war mir nicht bewusst“, so Stenzel, die nicht zum ersten Mal in ihrer politischen Karriere für Aufregung sorgte - unter anderem auch damit, dass sie die rund 9000 Euro Gehalt als „Peanuts“ bezeichnete.