Älteste Mutter: 73-jährige Inderin bekam Zwillinge

Fühlte sich als kinderlose Frau diskriminiert

Am Donnerstag habe Mangayamma aus der Stadt Guntur bei ihrer ersten Geburt, die per Kaiserschnitt stattfand, schließlich zwei gesunde Mädchen zur Welt gebracht. „Ich kann meine Gefühle nicht in Worte ausdrücken. Diese Babys vervollständigen mich“, so die 73-Jährige. Für ihren Arzt ist klar: „Es ist ein medizinisches Wunder - eine Errungenschaft der modernen Medizin.“