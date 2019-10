Darum ist der kanadische Klassiker so gesund

Je nach Erntezeit unterscheidet man bei Ahornsirup verschiedene Qualitätsstufen. So steht Grad AA beispielsweise für sehr hellen, hoch-qualitativen Ahornsirup. Diese Sorte wird allerdings fast ausschließlich in Kanada verkauft und kaum exportiert. Hierzulande erhalten Sie Produkte von Grad A bis Grad D, die sich sowohl in der Farbe, als auch im Geschmack unterscheiden. Je dunkler der Sirup, desto kräftiger schmeckt er. Sie können das goldfarbene Süßungsmittel individuell in der Küche verwenden. Aufgrund des süßen, karamellartigen Geschmacks passt Ahornsirup am besten zu Desserts, Kuchen oder Müsliriegeln. In Kanada isst man den Sirup am liebsten zu dicken Pancakes mit Butter. Oft wird dieser Frühstücksklassiker sogar mit Speck kombiniert. Ahornsirup passt nämlich auch hervorragend zu Fleisch und eignet sich ideal als Zutat für Marinaden.