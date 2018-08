Was Sie über das Wundermittel Honig wissen sollten

In diesem Produkt steckt neben sehr viel Energie und Gesundheit auch eine große Portion Liebe. Diese Faktoren unterschieden den von zwei leidenschaftlichen, deutschen Imkern hergestellten Honig von dem herkömmlichen aus dem Supermarkt. Denn im Gegensatz zur industriellen Fertigung, wurde der Rohhonig in keinster Form behandelt oder gefiltert. Deswegen enthält er auch das komplette Spektrum einer Bienenwabe: Honig, Blütenpollen, Gelee Royal sowie Bienenwachs- und Brot. Die Trachtpflanze dieses Honigs ist das Engelwurz, was geschmacklich für eine leichte Karamell- oder auch Rum-Note sorgt. Für den gesundheitlichen Mehrwert sorgen hochwertige Proteine, rasch assimilierbarer Zucker, ein breites Spektrum an Enzymen sowie reichlich Spurenelemente - ein echter Energieschub für den Körper.