Last-Minute-Deal! LASK schnappt sich Ex-Austrianer

Austria gibt Verteidiger an Lok Zagreb ab

Die Austria gab Rechtsverteidiger Petar Gluhakovic an Kroatiens Erstligisten Lok Zagreb ab. Der 23-Jährige spielte neun Jahre für die Favoritner, schaffte aber trotz Einberufungen ins U21-Nationalteam nie den Durchbruch bei den Profis. In der Bundesliga kam Gluhakovic elf Mal zum Einsatz. Vergangene Saison absolvierte er nach einem Kreuzbandriss nur acht Spiele bei den Young Violets.